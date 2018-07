Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i dodici ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta della Thailandia dal 23 giugno. A dare la notizia è stato Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che ha diretto le operazioni di soccorso: "Li abbiamo trovati, sono tutti vivi, ci prenderemo cura di loro fino a quando potranno spostarsi". Il gruppo di giovani, componenti di una squadra di calcio, era intrappolato in una grotta a 400 metri dalla cavità di "Pattaya Beach", rimasta asciutta durante le inondazioni, e apparentemente non si sono mossi da lì per tutta la durata della loro scomparsa (in totale 10 giorni). I soccorritori avevano identificato l'area come l'unica possibile via di salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizie ormai da nove giorni. Le operazioni di recupero sono durate diverse ore, ma alla fine i 13 dispersi sono stati riportati all'esterno della grotta.