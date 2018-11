La burocrazia infrange il sogno del Bohemian Football Club. Il club irlandese, che aveva realizzato la maglia da trasferta con il volto di Bob Marley, è stato costretto a fare marcia indietro. L'agenzia che cura i diritti d'immagine del cantautore giamaicano, infatti, ha bloccato tutto sul più bello. Proprio quando la casacca dedicata al re del reggae era stata già messa in vendita, raggiungendo in poche ore il sold out. Il Bohemian ha preso atto della situazione e ha annunciato con un comunicato il cambio di maglia.

Il comunicato del Bohemian FC

"Il BohemiansFootball Club ha agito in buona fede, acquistando i diritti d'immagine tramite un'agenzia di licenza fotografica leader a livello mondiale. Tuttavia, l'agenzia che rappresenta Bob Marley ci ha informato che questa società non aveva il diritto a concederci la licenza e che non poteva esserci concesso l'ok per questioni contrattuali e altri obblighi". La maglia è stata così ridisegnata, senza il volto del cantante. Resta solo la banda verticale verde, arancione e rossa. Almeno per quella non ci sono problemi di diritti.

La maglia per Bob Marley e il rimborso

Il club di Dublino aveva pensato di omaggiare il celebre cantante, che si era esibito nel 1980 al Dalymount Park, lo stadio del Bohemian Football Club. La maglietta con il volto di Marley aveva ricevuto un numero tale di prenotazioni da finire sold out nel giro di pochi giorni. Adesso la società irlandese sarà costretta a rimborsare chi l'aveva già acquistata.