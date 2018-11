Uno Sneijder furioso. Doppietta, vittoria e... cartellino rosso. Wesley Sneijder non ci sta ed esplode: "Basta, questa è l'ultima gara in Qatar!". Momento, cos'è successo? Gara tra il suo Al Gharrafa e il Qatar SC, l'olandese sigla 2 reti ma viene cacciato via dall'arbitro, salvo poi indicare qualcuno a bordocampo - probabilmente gli assistenti dell'arbitro - e andarsene via togliendosi anche la fascia di capitano: "Last game in Qatar, last game!". Traduzion e intuibile. Sneijder gioca all'Al Gharrafa da quest'anno, fin qui ha segnato 14 reti in 18 partite complessive. La squadra - allenata da Christian Gourcuff, papà di Yoann - al momento è sesta in classifica con 15 punti.

La risposta di Sneijder su Twitter

Prima la reazione, poi le scuse: attraverso il proprio account Twitter, l'olandese si è detto dispiaciuto per quanto accaduto: "Mentre giocavo ho ricevuto un cartellino rosso che non meritavo, e nella foga del momento ho reagito così. Tuttavia, per contrastare eventuali speculazioni dei media, ci tengo a dire che amo vivere e giocare in Qatar".

