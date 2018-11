River decime qué se siente

Più recente, ma non meno pungente, la risposta della Doce alla curva del River. Ricordare al rivale eterno una umiliante retrocessione in Serie B, infatti, non succede soltanto in Serie A, anzi. Così, dopo l’incredibile campionato del 2011, che vide il River Plate retrocedere al Nacional, ovvero la nostra Serie B, non poté mancare un coro dedicato all’evento storico. “River dimmi che si sente ad aver giocato il Nacional, ti giuro che anche se passano gli anni non dimenticheremo che sei andato in Serie B e hai bruciato il Monumental: questa macchia non si cancellerà mai. Voi gallinas siete dei codardi, avete picchiato un vostro giocatore, che fifoni los Borrachos del tablón". Oltre alla retrocessione, nel coro viene ricordato il fatto che, infuriati per la Serie B, gli stessi tifosi del River bruciarono una parte del loro stadio e, nella partita di andata dello spareggio salvezza contro il Belgrano di Cordoba, aggredirono i propri giocatori durante il match. Nella finale di Copa Libertadores, con il match d’andata alla Bombonera, è pressoché impossibile che questo coro non verrà intonato dalla Doce e da tutto lo stadio (oltre a tutti gli altri nei quali gli insulti sono ben più pesanti). Nella consapevolezza che al Monumental arriverà la contro risposta. Il tutto, aspettando il nuovo coro che verrà inventato quando una delle due avrà battuto l’altra e sarà campione.