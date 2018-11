Una lunga giornata di pioggia, un'attesa snervante soprattutto per i tifosi di Boca Juniors e River Plate pronti a godersi il Superclasico più importante della propria storia. Attorno alle 19:30 italiane l'ufficialità: la tempesta che ha colpito la città di Buenos Aires, con la caduta di tantissima acqua, ha reso impraticabile il terreno di gioco della Bombonera e per questo la finale di andata di Copa Libertadores è stata rinviata. Si giocherà domani, domenica 11 novembre alle 16 argentine, le 20 in Italia. Alle 15 italiane ci sarà comunque una riunione (alla quale parteciperanno il presidente Conmebol Dominguez, il presidente Afa Tapia, il presidente Boca Angelici e il presidente River D'Onofrio) per programmare una data alternativa nel caso le condizioni meteo non consentissero di giocare nemmeno domani, ipotesi che al momento non è assolutamente da scartare. A quel punto la finale di andata di Copa Libertadores si potrebbe disputare tra una settimana, sabato 17 novembre.

Sin dalle prime ore del mattino, una forte pioggia si è abbattuta a Buenos Aires e l'area intorno alla Boca è stata la più allagata. Voli in ritardo e interruzioni di corrente sono state le prime conseguenze dalle 7 di questa mattina, quando la pioggia e il vento hanno cominciato a rendersi protagonisti nella Capitale argentina. Per capire la situazione, il segretario generale del Boca Juniors Christian Gribaudo a "Radio La Red" ha spiegato: "Sono già caduti 95 millimetri sopra il terreno di gioco. Più che nel resto dell’anno, in cui sono stati 90". Dopo l’ulteriore ispezione fissata due ore prima del fischio d’inizio (le 15 in Argentina, le 19 in Italia), l’ufficialità.

I giocatori del Boca fermati sul bus

Al momento di partire per lo stadio, i giocatori del Boca Juniors che erano già sul bus sono stati costretti a tornare indietro in hotel. Stessa cosa per il River Plate che ha atteso al Monumental il momento di raggiungere la Bombonera, coccolato dai propri tifosi. Oltre alle condizioni del terreno di gioco, hanno pesato tantissimo anche le condizioni adiacenti allo stadio, quasi completamente allagate durante il giorno. Nel corso della giornata erano state diverse le ipotesi ventilate dai principali siti d’informazione argentini: dal rinvio di poche ore per favorire il drenaggio del terreno di gioco alla sospensione, con rinvio al giorno