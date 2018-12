Cristian e Andrés, ma anche Joaquin dall’Australia e Daniel dall’Israele. Con loro Lucho, che non si perde mai una partita del suo Boca, il francese Lionel e Gonzalo, tifoso xeneizes in viaggio per Madrid col fratello German, che però tifa River. Manca sempre meno alla partita più importante della storia del Sudamerica e le follie dei tifosi argentini (e non) in vista della super sfida del Bernabeu sono clamorose. In Spagna As ne ha voluto fare una raccolta: chi ha lasciato la fidanzata e chi ha speso un intero stipendio per la sua squadra del cuore, fino a viaggi lunghissimi in rappresentanza dell’intero fan club estero. Casi di autentica “malattia” per il calcio. Anzi, per il fútbol.

Lavoro e fidanzata? Meglio il Boca

Il primo tifoso di cui As raccoglie la testimonianza si chiama Cristian, passione Boca ai limiti della follia. Esserci prima di tutto: “Il giorno stesso che si è iniziato a parlare di una possibile finale al Bernabeu ho comprato il volo per Madrid. Sono stati giorni di tensione fino all’ufficialità ma alla fine tutto è andato bene”. Ma non benissimo: “Mi sono lasciato con la mia fidanzata, ho mollato il trasloco di casa e anche il lavoro per andare a vedere il Boca. Sono malato”. E non è certo l’unico.