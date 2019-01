Eterno Miura: rinnova in Giappone a 51 anni

Intramontabile Miura! Alcuni lo ricorderanno in Italia, con la maglia del Genoa tra il 1994 e il 1995. Altri lo conosceranno semplicemente perché è il calciatore più longevo in circolazione. L'attaccante giapponese, che compirà 52 anni il prossimo 26 febbraio, ha firmato l'ennesimo contratto della sua carriera. Miura ha infatti rinnovato con lo Yokohama FC e si appresta a giocare ora la sua 34esima stagione in carriera. Il classe 1967 non vuol saperne di smettere e, 33 anni dopo il suo primo campionato da professionista con la maglia del Santos, è pronto ad affrontare una nuova annata nella J2 League giapponese.

"Affronterò il calcio sempre con il massimo della forza"

Queste le parole del 52enne attaccante giapponese dopo la firma: "Ho rinnovato il contratto per la stagione 2019 e voglio ringraziare tutti per il supporto che mi hanno sempre dimostrato. Sono molto grato a tutti. Parteciperò a molte partite in una sola partita, non voglio perdermi neanche un minuto e neanche un secondo. Voglio continuare ad affrontare il calcio con grande voglia e andare agli allenamenti ogni giorno con il massimo della forza".