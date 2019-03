Sulla scia di Miura, gli altri che hanno giocato fino a 40 anni e oltre

Sicuramente non batterà il record di Kazuyoshi Miura, l'ultimo samurai del calcio, ancora in campo a 52 anni, ma Iker Casillas è sulla buona strada. Con il rinnovo di oggi Casillas si è ritagliato un posto in campo almeno fino a 40 anni. Un'età certo non 'impossibile' per i portieri, come insegna anche Gigi Buffon (41 anni lo scorso gennaio) in predicato, si dice, di rinnovare col club transalpino. In attesa di qualche altro temerario over 50 (sarà veramente difficile vederne ancora), Miura non è comunque l'unico ad aver calcato i campi professionistici a questa età: negli almanacchi gli fa compagnia un altro mostro sacro come l'inglese Stanley Matthews (ritiratosi a 50 anni e 5 giorni). Ma il calcio ha regalato tanti altri casi di calciatori longevi, sia in Italia che all'estero. Come Casillas insegna (ma anche Yashin, Zoff, Jennings, Shilton, Ceni, Mondragon, Kiraly), per gli estremi difensori è un po' più semplice tenersi in forma e riuscire a garantire buone prestazioni in età avanzata, mentre per i giocatori di movimento la situazione è certo differente, ma si possono comunque annoverare esempi calzanti. Tra i primi vanno sicuramente annoverati Marco Ballotta (ha giocato la sua ultima partita in a 44 anni e 38 giorni) e Andrea Pierobon (ha lasciato il Cittadella a quasi 46 anni). Tra i secondi, Ryan Giggs è certamente uno dei primi nomi che affiora alla mente. L'esterno gallese del Manchester United ha sgroppato su entrambe le fasce fino a 41 anni dando sfoggio della sue qualità fuori dal comune. Nonostante l'enorme dispendio fisico è riuscito a mantenersi a livelli eccelsi fino all'ultimo giorno della sua memorabile carriera. Così come Francesco Totti, congedatosi dalla Roma il 28 maggio 2017 di fronte ad uno stadio Olimpico gremito. L'ex capitano ha appeso le scarpette al chiodo a 40 anni e 8 mesi, dopo aver dato praticamente tutto al club giallorosso. Un altro stakanovista del prato verde è stato Javier Zanetti, storico capitano dell'Inter del triplete che ha giocato fino a 41 anni, stessa età anagrafica di altri due mostri sacri del calcio italiano, gli ex milanisti Maldini e Costacurta, che hanno vestito rossonero fino a 41 anni vincendo ogni trofeo possibile. E poi come dimenticare Rivaldo (si è ritirato a 43 anni) o il camerunese Roger Milla, attaccante classe 1952, che ha smesso di giocare solo nel 1996 in Indonesia. Non sarà stata la Premier certo, ma a 44 anni riuscì lo stesso a segnare 23 gol in 23 partite.