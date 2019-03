MARCO BALLOTTA - È lui il recordman di sempre in Champions per anzianità, primo dei ben 13 over 40 scesi in campo nella storia della competizione. Ballotta stabilì il primato l'11 dicembre del 2007 in Real-Lazio 3-1, all'età di 43 anni e 253 giorni. Alle sue spalle, nel podio europeo, ci sono altri due portieri da record come Shovkovskyi (Dinamo Kiev) e Schwarzer (Chelsea).