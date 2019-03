Doveva essere uno dei big della Nazionale catalana, ma non ci sarà a causa di impegni con l'Al Sadd. Parliamo di Xavi Hernandez, ex regista del Barcellona oggi in Qatar. Era stato convocato dal selezionatore Gerard Lopez per la sfida contro il Venezuela in amichevole, ma dovrà rinunciare. Ad annunciarlo è stato proprio il centrocampista su Instagram.

"Spero di esserci la prossima volta"

Così Xavi: "Mi dispiace, ma non potrò essere allo stadio Montilivi di Girona per la sfida amichevole tra Catalogna e Venezuela. I miei impegni con l'Al Sadd non me lo permettono. Devo comunque ringraziare la federazione Catalana e in particolar modo il Presidente Soteras, Carles Domènech e Gerard López per l'interesse mostrato nei miei confronti. Spero di esserci già dalla prossima volta, tiferò dal Qatar. Visca Catalunya!".

La lista dei convocati

Questi tutti i giocatori scelti da Gerard Lopez. Spiccano i nomi di Piquè, Muniesa, Bartra, l'ex Milan Didac Vila, Montoya e Bojan Krkic (ex Roma e Milan, oggi allo Stoke).

PORTIERI: Edgar Badía (Elche) e Isaac Becerra (Nàstic Tarragona)

DIFENSORI: Gerard Piqué (Barça), Marc Muniesa (Girona), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Martín Montoya (Brighton), Marc Cucurella (Eibar) e Aleix Vidal (Sevilla).

CENTROCAMPISTI: Víctor Sánchez (RCD Espanyol), Melendo (Espanyol), Joan Jordán (Eibar), Romeu (Southampton), Pere Pons (Girona), Garcia (Girona), Àlex Granell (Girona).

ATTACCANTI: Sergio García (Espanyol), Bojan Krkic (Stoke City) e Marc Cardona (Eibar).