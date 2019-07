Chissà come l’avrà presa Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse assoluto che a suon di gol e colpi di classe ha costruito una carriera leggendaria. Da tempo superato il traguardo delle 500 reti realizzate, bottino accumulato dalle prodezze con i club dell’élite europea fino al presente nella MLS statunitense, l’attaccante svedese continua a fare la differenza con i Los Angeles Galaxy. Doppietta a referto nell’ultimo match contro il Toronto FC, vittoria che esalta la squadra di Guillermo Barros Schelotto grazie al gol di testa e al tocco vellutato del suo numero 9. Un leader che non ha bisogno di presentazioni, tecnica e spettacolo a beneficio del calcio a stelle e strisce non senza sgarbi al suo ego: basta infatti osservare cosa è successo in occasione dell’ultima partita di Ibrahimovic.

Gaffe Galaxy: Zlatan diventa "Irbahimovic"

Incredibile ma vero: la maglia di Ibra è stata stampata con un errore grossolano, svista clamorosa che ha visto segnare l’iconico svedese ribattezzato per l’occasione "Irbahimovic". Il tutto sotto gli occhi del pubblico dello StubHub Center, impianto dei Los Angeles Galaxy che dovranno rendere conto allo svedese per la gaffe. Possibile che nessuno si sia accorto dell’abbaglio prima che Ibra scendesse in campo? La leggerezza dei magazzinieri sta facendo il giro del web, sgarbo destinato ad uno dei giocatori più rappresentativi su scala mondiale. Ciò nonostante Zlatan non ha fatto una piega, trascinando i compagni ai tre punti e blindando il 2° posto alle spalle dei cugini del Los Angeles FC. Insomma, Ibrahimovic o "Irbahimovic" non fa davvero differenza.