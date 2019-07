Aveva detto di essere “una Ferrari tra le Fiat”, e così è stato. Zlatan Ibrahimovic ha letteralmente dominato il derby di Los Angeles, guidando i suoi Galaxy verso il trionfo contro la capolista Los Angeles FC. Vinto il confronto diretto con Carlos Vela, ancora capocannoniere della MLS, che aveva acceso la vigilia: il messicano si è "fermato" a due reti nella super sfida cittadina, con Ibra che, spietato, ha firmato una tripletta (la seconda in carriera in USA). 3-2 il risultato finale al Dignity Health Sports Park, risultato che ha permesso ai Galaxy di accorciare in classifica e di portarsi provvisoriamente al secondo posto a -9 dalla capolista.

Ibra, che show

Dalla vigilia al post partita è stato un derby-show quello di Zlatan Ibrahimovic, che si è preso l’intera scena. Arrivato a quota 16 gol in 17 gare in MLS, lo svedese ha messo in mostra tutto il suo repertorio nella sfida contro i Los Angeles FC, a cominciare dai commenti pungenti della conferenza stampa. In campo lo ha fatto fin dai primissimi minuti: basta ammirare la rete dell’1-0, segnata di esterno dopo un sombrero a due difensori avversari. Non da meno gli altri due: il primo di testa dopo un grande stacco, il secondo di sinistro a incrociare da fuori area, a sigillare una serata memorabile. "I am LA" ha scritto appena dopo la gara su Instagram: Zlatan ha fatto sua Los Angeles.