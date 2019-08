Carlos Vela entra nella storia della Mls. L'attaccante messicano, nonchè capitano dei Los Angeles FC, ha infatti superato un record che apparteneva a Sebastian Giovinco. Lo ha fatto segnano al minuto 84' della partita - poi vinta - contro il Real Salt Lake. Con questo gol il classe 1989 ha superato quota 38 fra gol e assist, quanto basta per battere l'ex Juventus, che nel 2015 si fermò a 37. Quest'ultimo aveva segnato 22 gol e regalato 16 assist ai compagni, mentre Vela è a 24 gol e 15 assist. E se Giovinco aveva impiegato 33 partite per riuscirci, al messicano ne sono bastate 24. Davanti a sè ha quindi altri nove match per fare ancora meglio. Al capitano dei Los Angeles Fc, infatti, tutto questo non basta. Nel mirino c'è il record di marcature in una singola stagione, che appartiene a Josef Martinez, capace di arrivare a quota 31 nella passata stagione con Atlanta. Serviranno altri otto gol dunque, ma niente sembra impossibile per questo Vela, che è rimasto a secco solo in sei occasioni e che nelle ultime 11 giornate ha segnato altrettante reti. Con i suoi 28 gol in 52 match disputati, Vela è diventato anche il messicano più prolifico di sempre in Mls, superando Erick Torres (36 reti dal 2013 al 2017 con Chivas Usa e Houston). Nel frattempo la sua squadra continua a dominare in campionato: i Los Angeles Fc hanno il miglior rendimento della Lega (17-3-4) e hanno un vantaggio di 16 punti sulla inseguitrice Seattle in Western Conference.