Le parole di Ibra avevano alzato un polverone in MLS: "Qui sono come una Ferrari tra le Fiat". Poi il 'paragone' con Carlos Vela, attaccante messicano dei Los Angeles, i rivali dei Galaxy del bomber svedese: "Se mi sento più forte di lui? Di gran lunga. A 29 anni giocavo ancora in Europa, lui invece è in America". Dopo aver perso il derby 3-2 Vela ha replicato.

Vela: "Io meglio di Ibra come numeri"

Queste le parole del messicano: "Paragonarmi a Zlatan in generale è un insulto a lui e alla sua carriera. Ora però in termini di statistiche e indipendentemente dall'età sono migliore di lui". E' davvero così? Numeri alla mano, sì: Ibra ha giocato 17 partite segnando 16 reti (con 3 assist), mentre l'ex Arsenal ha siglato 21 gol in 20 partite, più 8 assist.

Certo, la carriera di Ibra non si discute, ha vinto ovunque e oggi sta segnando come sempre in MLS (l'anno scorso ha siglato 22 gol in 27 gare), mentre Carlos Vela ha deciso di giocare negli Stati Uniti dopo una buona carriera tra Arsenal e Real Sociedad. Anche se quest'anno - numeri alla mano - si sta godendo una stagione migliore di quella di Ibra.