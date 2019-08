Stephan El Shaarawy non si ferma più. L’ex giocatore della Roma infatti è stato grande protagonista della semifinale di Chinese FA Cup, la coppa nazionale, che aveva messo contro lo Shanghai Shenhua e il Dalian Yifang dove giocano Marek Hamsik e Ferreira Carrasco. Ad avere la meglio è stato proprio lo Shanghai, grazie alla doppietta di El Shaarawy; a segno anche l’altra vecchia conoscenza della Serie A ed ex capitano del Napoli per il 3-2 finale. Dunque, il primo posto per la finale è stato blindato: l’altra finalista sarà la vincente dello scontro tra Shanghai SIPG e lo Shandong Luneng di Graziano Pellé.

El Shaarawy in Cina

È iniziata nel migliore dei modi l’esperienza in Cina per Stephan El Shaarawy, con tre reti realizzate in altrettante presenze. Un apporto fondamentale, quello dell’attaccante, che dovrà servire per centrare la salvezza: in campionato lo Shanghai Shenhua lotta per non retrocedere: al momento è quartultimo, distante cinque lunghezze dal penultimo. Alla fine del campionato mancano sette giornate mentre come detto in coppa, invece, per la squadra dell'ex giallorosso sarà finale.