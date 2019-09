Dopo l'esperienza in Messico e un periodo in cui ha dovuto affrontare qualche problema di salute, Diego Armando Maradona è pronto a tornare. Il presidente del Gimnasia Gabriel Pellegrino ha scelto lui per sostituire Darío Ortiz sulla panchina del club. L'accordo è vicino, e il Gimnasia conta di chiuderlo già questa settimana. Decisivo l'ultimo incontro tra il presidente e Matías Morla, avvocato di Maradona, che sta sistemando i dettagli per chiudere un contratto annuale. Inoltre la squadra di La Plata riunirebbe Maradona a un marchio leggendario per l’Argentina, lo stesso sponsor tecnico della Selección Campione del Mondo del 1986.

Il Pampa Sosa come assistente di Maradona

Ma il mondo Gimnasia potrebbe avere un altro legame importante, quello con l'Italia e con Napoli. Il motivo è semplice: Maradona è stato recentemente operato a un ginocchio, e questo gli impedirebbe di garantire la sua presenza a tutti gli allenamenti della squadra. E allora il Gimnasia, secondo quanto trapela, vorrebbe affiancare alla più grande leggenda del calcio argentino una delle più grandi icone del fútbol di La Plata: il Pampa Roberto Carlos Sosa. Sosa ha un legame speciale con Maradona: è stato l’ultimo calciatore a indossare la 10 del Napoli, ed è argentino. Tutti a Napoli ricordano la sua commozione quando incontrò Maradona nello spogliatoio della squadra. E adesso potrebbe coronare un doppio sogno: dopo aver cominciato la carriera da allenatore in Italia, il Pampa potrà sedersi sulla panchina della sua squadra del cuore, come assistente del suo più grande idolo. Il Gimnasia è pronto a ripartire e a far ripartire Maradona. Il Pampa Sosa potrebbe essere la chiave per accendere questa storia.