Lo chiamano "Gol Olimpico", ovvero l’arte di segnare direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Il primo a riuscirvi nel lontanissimo 1924 fu l’argentino Cesareo Onzari, colpo ripetuto nella storia del calcio da numerosi esponenti in tutto il mondo. L’ultimo a cimentarsi nel gol da corner è stato Leandro Carvalho, prodezza che qualcuno candida già al Puskas Award: è accaduto al minuto 92 di Corinthians-Ceará, match valido per la 18^ giornata del Brasileirão e archiviato proprio dalla magia dell’ala 24enne entrata nella ripresa. Sul risultato di 2-1 per la formazione di casa, impegnata ai piani alti del campionato, Leandro Carvalho si è inventato uno dei gol dell’anno su scala internazionale.

"Gol Olimpico" e trivela, d’altronde l’ex Botafogo calcia proprio con l’esterno del piede destro da corner riuscendo a sorprendere Cássio, terzo portiere in Nazionale alle spalle di Alisson ed Ederson. Una rete memorabile che gela il pubblico dell’Arena Corinthians, rallenta la corsa ai vertici della squadra di Carille e viceversa esalta il Ceará che occupa il 12° posto del torneo dopo il punto raccolto in trasferta. Un gol ad altissimo coefficiente di difficoltà applaudito sui social dai fan agli appassionati non solo in Sudamerica.