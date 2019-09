LA Galaxy e arbitri, gli episodi contestati contro i Colorado Rapids

Sembrerebbe un dettaglio, ma non lo è. I Galaxy hanno diffuso sui loro canali social un brevissimo video che mostra il momento dell'"unfollow" nei confronti dell'account Twitter PROreferees, profilo che rappresenta gli arbitri della Major League Soccer. Un filmato senza post che lo accompagni, ma che parla da sé. La motivazione della particolare decisione? Le decisioni che hanno caratterizzato la sconfitta dei LA Galaxy sul campo dei Colorado Rapids per 2-1. Dopo il vantaggio dei padroni di casa con Bassett e il pareggio di Giancarlo Gonzalez per i Galaxy, l'episodio che ha deciso la partita è maturato al minuto 85. Andre Shinyashiki va giù in area ospite e l'arbitro Fotis Bazakos indica il dischetto tra le proteste di Ibra e soci. Il replay in effetti indica come il giocatore di Colorado cada tra Cuello e Gonzalez, ma senza che ci sia un contatto tra le parti. Il gol di Mezquida dagli 11 metri ha indirizzato la partita verso i Rapids, ma gli episodi controversi non si sono fermati al rigore. Nel maxi-recupero di 13 minuti, l'attaccante argentino dei Galaxy Pavon è stato espulso per un contrasto con un avversario, salvo vedere il cartellino rosso trasformato in giallo dopo la revisione dell'episodio, poi sono stati i Galaxy a reclamare un rigore: rinvio di Wilson, che colpisce anche la testa di Feltscher nell'area dei Rapids. Per Bazakos, tutto regolare nonostante le proteste. Che nel caso dei Galaxy, sconfitti per la quinta volta nelle ultime otto partite di campionato e ora scivolati all'ottavo posto, non si sono fermate al campo. Sono proseguite sui social, con un "unfollow" che fa rumore.