Qualcuno già lo definisce il più bel doppio salvataggio di sempre. Quella di Mahmoud Gad è una parata di istinto e reattività, ma soprattutto forza fisica. Alla mezz’ora del primo tempo, il portiere dell’Enppi è stato chiamato ben oltre della propria area di rigore per anticipare il lancio diretto ad un attaccante lasciato solo dalla sua difesa. Il colpo di testa del portiere ha respinto solo momentaneamente il pericolo, visto che il pallone è finito di nuovo sui piedi di un avversario che al volo ha rispedito la palla verso la porta. A quel punto Mahmoud Gad con uno scatto ha rincorso il pallone in volo diretto verso la porta lasciata libera e con i pugni ha spedito il pallone in calcio d’angolo.

Una parata che non salva il risultato



Un miracolo che però non è servito alla sua squadra a portare a casa la vittoria. Lo score che alla mezz’ora era di 1 a 0 si è allargato fino al 4 a 0 finale per i Pyramids. Una prima giornata della Premier League egiziana che non ha sorriso dunque all’Enppi. Ma la squadra si può consolare scoprendo un portiere con doti atletiche e fisiche eccezionali. Già titolare della selezione egiziana Under23, Mahmoud Gad nella passata stagione aveva collezionato solamente 7 presenze. Ora un inizio da protagonista con una parata straordinaria che potrebbe assicurargli la titolarità.