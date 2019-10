Spettacolo pirotecnico prima del fischio d’inizio, otto cartellini, un'espulsione, un legno, portieri protagonisti e due episodi decisivi con la Var protagonista. Il Superclasico tra River Plate e Boca Juniors, valido per la semifinale di andata di Copa Libertadores, non ha deluso le attese. Davanti ai 70mila spettatori del Monumental, con gli ospiti privi di Daniele De Rossi (tenuto a riposo per scopo precauzionale dopo l'infortunio muscolare), a decidere la partita sono stati un rigore trasformato da Borré al 4’ e un centro di Fernandez a metà del secondo tempo. In attesa della semifinale di ritorno in calendario il 23 ottobre, il 2-0 finale ipoteca sul passaggio del turno per la squadra di Gallardo, vincitrice della scorsa edizione della Libertadores proprio a danno degli Xeneizes. In palio c'è la finalissima del 23 novembre, che per la prima volta nella storia della competizione sarà a gara singola e in campo neutro. Appuntamento a Santiago del Cile, contro una brasiliana: la vincente tra il Flamengo e il Gremio.