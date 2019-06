Terza giornata di incontri in Egitto per la Coppa d’Africa 2019. Nel gruppo D il Marocco capitanato dall'ex juventino Benatia ha battuto 1-0 la Namibia. In serata tocca al gruppo C: alle 19 c’è Senegal-Tanzania, alle 22 è in programma Algeria-Kenya.

MAROCCO-NAMIBIA 1-0

89' aut. Keimuine

MAROCCO (4-2-3-1): Bonou; Hakimi, Benatia, Saiss, Dirar; Bourabia (58’ Boufal), Ait Bennasser (70’ El Ahmadi); Amrabat, Boussoufa, Zyech; En-Nesyri (78’ Boutaib). Ct Renard

NAMIBIA (4-4-2): Kazapua; Horaeb, Nyambe, Hoaseb, Hanamub; Ketjijere, Starke (64’ Papama), Shitembi, Hotto (87’ Stephanus); Shalulile, Iimbondi (80’ Keimuine).Ct. Mannetti

Vittoria all’ultimo respiro per il Marocco di Renard. La squadra del gioiello dell’Ajax Hakim Zyech ha faticato più del previsto ad avere la meglio della Namibia. Decisivo il goffo autogol di Keimuine, attaccante entrato nei minuti finali. Il suo colpo di testa va a spegnersi nell’angolino e per la nazionale marocchina arrivano i primi tre punti del girone. Lunedì 24 giugno (ore 16.30 italiane) si giocherà l'altra gara del gruppo D tra Costa d'Avorio e Sudafrica.

IL PROGRAMMA DI OGGI

Marocco-Namibia 1-0

Senegal-Tanzania (ore 19)

Algeria-Kenya (ore 22)