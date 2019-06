Quando e dove si gioca la Coppa d'Africa 2019?

La Coppa d'Africa, giunta alla sua 32^ edizione, si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio 2019, giorno della finale in programma allo Stadio Internazionale de Il Cairo. Il Paese di Momo Salah sarà, per la quarta volta, l'organizzatore della manifestazione (nelle ultime due ha vinto da Nazione ospitante). Per la prima volta nella storia, il torneo si giocherà in estate e sarà inaugurato dai padroni di casa che, alle 22 di venerdì, affronteranno lo Zimbabwe. Detentore del titolo è il Camerun che, nel 2017, ha sconfitto in finale proprio gli egiziani.

Perché si gioca in Egitto?

La sede iniziale prevista per il torneo era il Camerun. Successivamente, però, i continui ritardi nella costruzione di stadi e infrastrutture, unite al clima di conflitto interno che vive il Paese, hanno convinto la CAF - la Confederazione di calcio africana - a rimuovere la concessione di ospitare la Coppa d'Africa 2019. L'organizzazione del torneo è stata, dunque, assegnata all'Egitto, mentre il Camerun si occuperà della prossima edizione, quella del 2021.

Qual è il regolamento della Coppa d'Africa 2019?

La 32^ edizione della Coppa d'Africa partirà, come di consueto, con la fase a gironi. Questa sarà caratterizzata da sei diversi gruppi, con quattro squadre ciascuno all'interno. A qualificarsi agli ottavi di finale saranno le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. Dalla fase a eliminazione diretta sarà introdotto anche il Var. In caso di parità al termine dei 90 minuti, le squadre coinvolte proseguiranno l'incontro ai tempi supplementari e, in caso, ai calci di rigore. L'unica eccezione sarà rappresentata dalla finalina, ovvero il match per il 3° e 4° posto: in caso di pareggio nei regolamentari, si andrà direttamente ai rigori.

Quali sono le squadre partecipanti?

Sono 24 le Nazionali che prenderanno parte al torneo. Presenti tutte le big, dall'Egitto al Senegal, dal Camerun al Marocco, dalla Costa d'Avorio al Ghana. Saranno tre, invece, le novità presenti in quest'edizione: la Mauritania, il Madagascar e il Burundi. A completare il quadro ci saranno poi Nigeria, Congo, Uganda, Zimbabwe, Guinea, Kenya, Tanzania, Algeria, Sudafrica, Namibia, Tunisia, Mali, Angola, Guinea-Bissau e Benin.

Come sono divisi i gironi?

Questi i gruppi dopo il sorteggio:

GRUPPO A: Egitto, Congo, Uganda, Zimbabwe.

GRUPPO B: Nigeria, Guinea, Burundi, Madagascar.

GRUPPO C: Senegal, Algeria, Kenya, Tanzania.

GRUPPO D: Marocco, Costa d’Avorio, Sudafrica, Namibia.

GRUPPO E: Tunisia, Mali, Angola, Mauritania.

GRUPPO F: Camerun, Ghana, Guinea-Bissau, Benin.

Chi sono i giocatori più importanti?

Saranno tante le stelle che illumineranno la Coppa d'Africa 2019. A partire dal 'padrone di casa', Mohamed Salah, fresco vincitore con il suo Liverpool della Champions League. Ma la forza dell'Egitto non è racchiusa solo nelle capacità dell'ex Roma. Da tenere d'occhio è anche Mahmoud Hassan, meglio noto come Trezeguet. Nell'ultima stagione l'attaccante ha messo a segno 9 gol e 9 assist con la maglia del Kasimpasa. Grande attesa anche per un altro Reds, Sadio Mané. Capocannoniere dell'ultima Premier, vuole trascinare il Senegal alla vittoria. Se lui penserà alla fase offensiva, in difesa ci sarà la protezione garantita da Kalidou Koulibaly, centrale del Napoli e uno dei migliori nel suo ruolo. A proposito di difensori va citato Mehdi Benatia, capitano del Marocco. Tra i suoi compagni, pronti a regalare spettacolo, ci sono poi Hakimi e, soprattutto, Ziyech, protagonista con l'Ajax in Europa. Seedorf, Ct del Camerun, punterà su Nkoulou e sul giovane 'marsigliese' Zambo Anguissa, mentre l'Algeria si affiderà al talento di Mahrez e Feghouli. Nel Ghana saranno presenti sia i fratelli Ayew che i due Asamoah, oltre al motorino di centrocampo: Thomas Partey. La Nigeria potrà contare sul talento di Chukwueze e sulla forza atletica del granata Ola Aina, senza dimenticare la Costa d'Avorio di Kessié, il Congo di Bakambu e il Mali di Marega.

In quali stadi e in quali città si gioca la Coppa d'Africa 2019?

Saranno sei le sedi che ospiteranno la manifestazione, la metà delle quali localizzate a Il Cairo. Gli impianti scelti nella capitale sono lo Stadio Internazionale, lo Stadio del 30 giugno e lo Stadio Al Salam. Quest'ultimo ha sostituito l'Al Masry Club Stadium a Porto Said, prima scelto e poi 'bocciato' dopo il rilevamento di alcuni problemi con uno degli stand principali. Le altre strutture individuate sono lo Stadio di Alessandria (ad Alessandria d'Egitto), lo Stadio di Suez (a Suez) e lo Stadio Ismailia (a Ismailia).

L'albo d'oro della Coppa d'Africa

1957: Egitto

1959: Rep. Araba Unita

1962: Etiopia

1963: Ghana

1965: Ghana

1968: Congo-Kinshasa

1970: Sudan

1972: Congo-Brazzaville

1974: Zaire

1976: Marocco

1978: Ghana

1980: Nigeria

1982: Ghana

1984: Camerun

1986: Egitto

1988: Camerun

1990: Algeria

1992: Costa d'Avorio

1994: Nigeria

1996: Sudafrica

1998: Egitto

2000: Camerun

2002: Camerun

2004: Tunisia

2006: Egitto

2008: Egitto

2010: Egitto

2012: Zambia

2013: Nigeria

2015: Costa d'Avorio

2017: Camerun

Classifica per numero di successi

Egitto: 7 vittorie

Camerun: 5 vittorie

Ghana: 4 vittorie

Nigeria: 3 vittorie

Costa d'Avorio, Rep. D. Congo: 2 vittorie

Zambia, Tunisia, Sudan, Algeria, Etiopia, Marocco, Sudafrica, Rep. Congo: 1 vittoria