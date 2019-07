MADAGASCAR-CONGO 2-2 (6-4 d.c.r.)

9’ Amada (M), 21’ Bakambu (C), 77' Andriatsima (M), 90' Mbemba (C)

Madagascar (4-4-2): Adrien; Metanire, Mombris, Razakanantenaina, Fontaine; Anicet, Amada, Raveloson (58’ Andriamirado Rax), Nomenjanahary (88' Caloin); Andriatsima (107' Rakotoharimalala), Andria (105' Morel).

Congo (4-4-2): Matampi; Mpeko, Muzinga, Tisserrand, Mbemba; Akolo (70’ Bolasie), Maghoma, Moke (46’ Meschak), Mulumbu (67’ Bope); Bakambu, Assombalonga (90' Mpoku).

Ammoniti: Mulumbu, Mpeko, Morel.

Continua il sogno del Madagascar. L'ottavo di finale contro il Congo sorride alla squadra allenata dal Ct francese Dupuis, che ad Alessandria d'Egitto vince ai rigori e si assicura un posto tra le migliori otto della competizione. Ancora una volta positiva la prestazione di Andriatsima e compagni, capaci di piegare un Congo che ha giocato bene e ha per due volte recuperato un risultato di svantaggio. A sbloccare la partita è stato il solito Madagascar, che era reduce dalle due vittorie e un pareggio nel girone: il bellissimo gol di Amada, segnato al 9' grazie a un potente mancino all'incrocio, non ha però spaventato la nazionale del Ct Ibenge, brava a riprendere subito in mano il match e, dopo lo squillo di Assombalonga, a riportarsi subito sull'1-1: il gol del pari è firmato da Bakambu, attaccante del Beijing Guoan, abile a sfruttare il cross di Ngonda e ad anticipare di testa Fontaine, non lasciando speranza al portiere avversario Adrien. Dopo 30 minuti scoppiettati, le due squadre tornano a studiarsi: per un nuovo sussulto bisogna aspettare il 50', quando Mbemba, esterno congolese del Porto, che con un colpo di testa sfiora la porta di malgascia. A metà seconda frazione si riaccende la partita: al 55' pericoloso il Madagascar con Andria, che da due passi non trova la porta; risponde subito il Congo, con Bakambu vicino al raddoppio: provvidenziale la chiusura su di lui di Razakanantenaina. Succede di tutto sul finire del tempo regolamentare: al 77' Andriatsima riporta avanti il Madagascar: strappo di Metanire, che si fa tutto il campo e crossa in area un bel pallone per il capitano malgascio, che sfugge alla marcatura di Mbemba e di testa fa 2-1. Quando tutto sembra finito, il Congo riesce però a risollevarsi: appena entrati nel recupero, grande stacco, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di Mbemba, che vince il duello aereo con Amada e trafigge Adrien. Non manca lo spettacolo neppure nei tempi supplementari: botta e risposta delle due squadre nei primi minuti, pericolose rispettivamente con lo stesso Mbemba e Amada. L'occasione più importante sui piedi di Bolasie al 115': tiro-cross di destro e palla a un soffio dal palo opposto. Alla lotteria dei rigori la spunta il Madagascar: decisivi i due errori dal dischetto di Tisserand e Bolasie. La nazionale di Dupuis incontrerà ai quarti la vincente di Ghana-Tunisia.