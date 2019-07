EGITTO-SUDAFRICA 0-1

85' Lorch

Egitto (4-2-3-1) - El Shenawy; Ashraf, Alaa, Hegazy, Elmohamady; Elneny (83' Soliman), Hamed; Salah, Said (64' Warda), Trezeguet; Mohsen (46' Ahmed Ali). All.: Aguirre.

Sudafrica (4-3-3) - Williams; Hlanti, Mkhwanazi, Hlatshwayo, Mkhize; Furman (92' Kekana), Zungu, Mokotjo; Lorch (Veldwijk), Mothiba, Tau. All.: Baxter.

Nella Coppa d'Africa delle sorprese, probabilmente la più clamorosa arriva in serata: i padroni di casa dell'Egitto sono fuori. La Nazionale di Mohamed Salah, tra le grandi favorite alla vigilia del torneo, è infatti stata incredibilmente eliminata agli ottavi di finale dal Sudafrica, capace di soffrire e di portare a casa una straordinaria qualificazione al termine di 90' tiratissimi. Decisiva per mandare in paradiso i Bafana Bafana la rete di Lorch, che nei minuti finali, precisamente all'85', ha letteralmente gelato lo stadio di El Cairo con un contropiede fulminante. Disperazione per la Nazionale di Aguirre, per Salah e per tutto l'Egitto; gioia incontenibile per gli uomini di Baxter e per il Sudafrica, che si assicura così la qualificazione ai quarti di finale dove incontrerà la Nigeria, che a sorpresa ha battuto il Camerun campione in carica nell'altro ottavo di giornata.