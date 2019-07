SENEGAL-BENIN 1-0

69' Gueye

È il Senegal la prima semifinalista della Coppa d'Africa. La Nazionale di Cissé prende il comando del gioco fin dai primi minuti, ma fatica inizialmente ad abbattere il muro del Benin. Anzi, sono proprio i ragazzi di Dussuyer ad avere la prima grande occasione del match con il colpo di tacco di Poté, fuori di un soffio. Il Senegal, invece, si rende pericoloso nel recupero del primo tempo, quando Niang pecca di freddezza davanti al portiere e, sulla respinta, Mané non riesce a ribattere in rete. I giocatori in maglia gialla costruiscono due buone opportunità anche in avvio di ripresa, ma a colpire sono i "Leoni di Teranga": al 69' Gueyé parte dalla trequarti, chiude uno splendido triangolo con Mané e, arrivato davanti alla porta, battezza l'angolo alla destra del portiere. Con la situazione di vantaggio, l'attaccante del Liverpool trova a disposizione ampi spazi per firmare il raddoppio. Il Var gli toglie la gioia del 2-0 - il secondo gol annullato nel match - e, pochi secondi dopo, Mané manca il colpo del ko da pochi passi. Il 27enne supera il portiere ma perde l'equilibrio al momento della conclusione, poi sul proseguire dell'azione sia lui che il neo-entrato Diagne non riescono a segnare per l'opposizione sulla linea dei difensori del Benin. La gara del Senegal si mette ulteriormente in discesa a sette minuti dal termine, grazie all'espulsione per fallo da ultimo uomo inflitta a Verdon. È l'episodio che chiude definitivamente l'incontro e qualifica il Senegal.

TABELLINO

SENEGAL (4-2-3-1): Gomis; Sabaly, Koulibaly, Gassama, Kouyaté; Gueye (89' Sané), Ndiaye; Mané, Saivet, Keita (65' Diatta); Niang (64' Diagne). Ct. Cissé

BENIN (4-5-1): Allagbé; Baraze, Imorou, Verdon, Adilehou; Soukou (81' Djigla), Poté (77' Dossou), Adeoti, Sessegnon, D’Almeida (69' Mama); Mounié. Ct. Dussuyer

Ammoniti: Soukou (B), Mané (S), Mounié (B)

Espulsi: Verdon all'83