Notte di festa per l’Algeria targata Belmadi, vittoriosa nella finalissima della Coppa d’Africa disputata in Egitto. Secondo titolo nella competizione a distanza di 29 anni per le Volpi del Deserto ai danni del Senegal, protagonista suo malgrado di un’autentica maledizione nella rassegna mai conquistata. Il trionfo è tutto della Nazionale algerina nel segno di Ismael Bennacer, miglior giocatore del torneo e futuro acquisto del Milan, ma soprattutto di Baghdad Bounedjah. È lui l’eroe della squadra di Belmadi nell’epilogo maturato al Cairo, due gol realizzati alle spalle della coppia Mahrez-Ounas (3 centri a testa) eppure determinante nel risolvere il match più importante dopo soli due minuti di gioco. Aveva già segnato all’esordio contro il Kenya e sbagliato tra le lacrime un rigore ai quarti con la Costa d’Avorio, tuttavia è stato proprio il centravanti classe 1991 a riscrivere la storia dell’Algeria in Coppa d’Africa. E i più attenti ricorderanno il suo nome già balzato alle cronache negli ultimi mesi.

Eroe dell'Algeria e re dei bomber: chi è Bounedjah

Attaccante di 27 anni in forza all’Al Sadd, Baghdad Bounedjah ammette trascorsi in patria e in Tunisia fino al presente nella Stars League qatariota. Destinazione dove nel 2018 si è laureato sovrano del gol a livello mondiale: 59 le reti segnate in 40 incontri disputati, bottino pazzesco che l’aveva collocato davanti a fuoriclasse assoluti come Leo Messi (51 centri in 54 gare complessive) e Cristiano Ronaldo, 49 firme personali dopo essere sceso in campo 53 volte. Per carità, la caratura del campionato qatariota non può reggere il confronto con lo spessore della Liga e della Serie A, tuttavia l’ottimo Bounedjah ha sfruttato eccome il peso specifico di compagni come Gabi e soprattutto Xavi appena passato dal campo alla panchina. Marsiglia e Leeds avevano chiesto informazioni, lui non volle saperne prolungando il suo contratto fino al 2024. E nel 2019 sta ritoccando i suoi numeri trovando il gol praticamente in ogni gara: 10 reti in 11 uscite in campionato, due nella Champions asiatica e altrettanti in Coppa d’Africa dopo il tris in altrettante amichevoli pre-torneo. Insomma, l’eroe dell’Algeria si conferma un bomber sempre più spietato.