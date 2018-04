Juve-Napoli vista da Zambrotta è soprattutto un balcone affacciato sulle fasce dell'Allianz: "Le corsie laterali saranno probabilmente decisive. I bianconeri hanno Alex Sandro in un buon momento, a Sarri invece manca tanto Ghoulam: la catena di sinistra con lui, Hamsik e Insigne è fantastica". Se non fosse per i sette anni bianconerici sarebbe quasi da pensare che domenica a casa Zambrotta si faccia il tifo per il Napoli. "Sono molto legato a Torino. Ho vissuto anni meravigliosi in una città che era accogliente anche prima dell'Olimpiade ma che dopo lo è diventata ancor di più. Tante zone pedonali, era un piacere vivere in centro e vivere il centro. La gente poi è sempre stata educata, rispettosa, complice. Ogni tanto con quel gruppo di campioni capitava di organizzare qualche serata per festeggiare. Ne ricordo una incredibile per il mio compleanno: tutti in maschera, ispirati al tema dei cartoni animati, eppure vedete? Allora non trapelò nulla, sapevano darci una mano allo stadio e fuori".