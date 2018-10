Parole

In tutto questo il contratto, però, ancora non c’è. Per quello il club aspetta di vedere l’evolversi della situazione, e Cassano anche. Nel frattempo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Fantantonio parla della sua nuova, decima, avventura in carriera: “L’Entella? È una scommessa che ho fatto per i miei figli e mia moglie”. Con una promessa chiara: “Ora basta cassanate, sono cresciuto e non voglio dare delusioni a loro. I miei figli giocano a calcio? Sì, ma a loro dico che se vogliono giocare davvero dovranno essere più bravi di me e per esserlo dovranno essere al livello di Messi”. Detto insieme a una sonora ristata. Il solito show che sarà però preludio a un’isolata comparsata sul campo.