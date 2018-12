Milan bloccato in casa dell'Atalanta, sotto gli occhi di Gazidis, viene raggiunto dalla Fiorentina e potrebbe perdere la vetta della classifica se domenica la Juventus a Udine dovesse battere il Tavagnacco.

Finisce 0 a 0 la partita al Vismara del Milan di Carolina Morace, presente in tribuna anche il neo Direttore Generale Ivan Gazidis. Le rossonere non brillano contro un'Atalanta grintosa che conquista un meritato pareggio. Con questo risultato il Milan, però, potrebbe essere superato in classifica dalla Juventus, mentre è stato agganciato in testa dalla Fiorentina. Le viola hanno superato nettamente l'Orobica per 6 a 0 grazie alla doppietta di Lana Clelland e alle reti di Stephanie Breitner, Valery Vigilucci e Alice Parisi, prima dell'autorete di Marta Brasi.

Intanto si avvicina al terzetto di testa la Roma di Betty Bavagnoli, che vince al San Nicola di Bari. Alle giallorosse basta il gol su calcio di rigore dell'ex Bari Annamaria Serturini, dopo uno sfortunato tocco di mano in area di Debora Novellino (nipote di Walter). La Roma nel primo tempo avrebbe anche l'occasione per raddoppiare, ma Martina Piemonte colpisce la traversa da pochi passi. Nella ripresa il Bari tenta di trovare il pareggio e si rende pericoloso soprattutto sui calci piazzati. Uno di questi sfocia in una ghiotta occasione per Erika Santoro, ma è attenta Rosalia Pipitone.

A sorpresa il Florentia si impone sul difficile campo del Sassuolo, dove il Milan aveva pareggiato 2 a 2. A decidere il match è il gol nel secondo tempo dell'irlandese Lois Roche.

Sì segna poco ma non nel derby di Verona, dove l'Hellas batte il Chievo 9 a 3. Grande protagonista la statunitense naturalizzata bulgara Eva Dupuy autrice di un poker, doppietta per la rumena Laura Rus e per Veronica Pasini. Partecipa alla festa dell'Hellas con un gol anche Sofia Meneghini. Per il Chievo doppietta di Stefania Tarenzi e rete del capitano Valentina Boni.

Campionato sempre più aperto, quindi appuntamento per domenica a partire dalle 12.30 su Sky Sport Serie A dalla Dacia Arena di Udine per Tavagnacco-Juventus. Le bianconere di Rita Guarino con un successo possono andare per la prima volta in stagione da sole in vetta alla classifica.