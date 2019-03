Dopo la sosta, torna in campo la Serie D con la 27^ giornata per i gironi a 18 squadre e la 31^ per quelli a 20. Da segnalare l'ennesima vittoria del Bari, che mantiene invariato il primato nel girone I; passo falso interno per il Como nel girone A: un pareggio che costa il sorpasso del Mantova al primo posto in classifica. Il Cesena, altra big della Serie D, sarà impegnato lunedì; mercoledì toccherà all'Avellino: entrambe le squadre giocheranno dunque in posticipo. Sconfitta esterna per il Modena nel girone D: ora la Pergolettese può ulteriormente allungare e consolidare il primo posto. Tutti i risultati, girone per girone, e le classifiche:

Girone A - 27^ giornata



Borgaro Nobis-Sestri Levante 1-1

Chieri-Lecco 3-3

Folgore Caratese-Casale 3-0

Stresa-Milano City 2-0

Fezzanese-Inveruno 2-1

Lavagnese-Borgosesia 2-1

Sanremese-Ligorna 0-0

Pro Dronero-Arconatese (mercoledì 20 marzo)

Savona-Bra (mercoledì 20 marzo)



Classifica: Lecco 68, Sanremese 53, Savona 47, Ligorna 45, Inveruno 43, Casale 42, Chieri 42, Folgore Caratese 35, Lavagnese 35, Sestri Levante 34, Bra 33, Milano City 30, Borgosesia 30, Arconatese 26, Borgaro Nobis 20, Stresa 19, Pro Dronero 18.



Girone B - 27^ giornata



Ambrosiana-Villafranca Veronese 0-3

Ciserano-Ponte SP Isola 0-3

Como-Seregno 0-0

Legnago Salus-Rezzato 0-2

Mantova-Pro Sesto 2-1

Olginatese-Darfo Boario 0-0

Scanzorosciate-Sondrio 1-1

Villa D'Almè Valbrembana-Caravaggio 1-2

Virtus Bergamo-Caronnese (mercoledì 20 marzo)



Classifica: Mantova 69, Como 68, Rezzato 53, Pro Sesto 51, Caronnese 49, Ponte SP Isola 38, Sondrio 36, Virtus Bergamo 36, Seregno 35, Villa D'Almè 33, Caravaggio 33, Villafranca 28, Darfo Boario 28, Scanzorosciate 26, Legnago Salus 24, Ciserano 20, Ambrosiana 18, Olginatese 14.



Girone C - 27^ giornata



Adriese-Cjarlins Muzane 3-0

Arzignano Valchiampo-Belluno 3-2

Montebelluna-Tamai 1-0

Chions-Delta Porto Tolle 1-3

Clodiense Chioggia-Cartigliano 1-0

Este-Sandonà 0-0

Levico Terme-Trento 1-2

SC St.Georgen-Campodarsego 1-2

Union Feltre-Virtus Bolzano 3-0



Classifica: Adriese 55, Arzignano 54, Union Feltre 50, Campodarsego 47, Virtus Bolzano 44, Delta Porto Tolle 41, Este 36, Montebelluna 34, Chions 34, Cjarlins 33, Cartigliano 33, Belluno 32, Sandonà 31, St. Georgen 29, Levico Terme 27, Clodiense 26, Trento 22, Tamai 22.



Girone D - 27^ giornata



Adrense-Crema 2-2

Calvina-Pavia 2-0

Lentigione-Axys Zola 0-0

Mezzolara-Reggio Audace 1-2

Modena-Classe 0-1

San Marino-Fanfulla 0-1

Sasso Marconi-Fiorenzuola 0-2

Vigor Carpaneto-OltrepoVoghera 2-1

Pergolettese-Ciliverghe (mercoledì 20 marzo)



Classifica: Pergolettese 59, Modena 56, Reggio Audace 52, Fiorenzuola 45, Crema 41, Vigor Carpaneto 39, Lentigione 34, Adrense 33, Mezzolara 32, Sasso Marconi 30, Ciliverghe 29, Calvina 27, Pavia 27, Axys Zola 26, Classe 24, OltrepoVoghera 22.



Girone E - 31^ giornata



Aglianese-Ghivizzano Borgoamozzano 2-1

Pianese-Scandicci 2-0

Ponsacco-Cannara 1-1

Prato-Seravezza Pozzi 1-0

Real Forte Querceta-Viareggio 2-0

San Donato Tavarnelle-Massese 2-0

San Gimignano-Tuttocuoio 0-0

Sangiovannese-Aquila Montevarchi 0-0

SC Trestina-Sinalunghese 2-0

Bastia-Gavorrano (mercoledì 20 marzo)



Classifica: Pianese 57, San Donato 54, Ponsacco 54, Seravezza 53, Aquila Montevarchi 52, Ghivizzano 52, Tuttocuoio 50, Gavorrano 47, Prato 46, Trestina 44, Cannara 42, Sangiovannese 40, Aglianese 40, Bastia 34, Scandicci 34, Viareggio 33, Querceta 33, San Gimignano 28, Sinalunghese 26, Massese 15.



Girone F - 31^ giornata



Recanatese-Castelfidardo 3-0

Campobasso-Vastese 3-0

Forlì-Avezzano 3-2

Francavilla-Matelica 0-0

Isernia-Montegiorgio 1-0

Jesina-Real Giulianova 1-0

Pineto-SN Notaresco 0-0

Sangiustese-Sammaurese 1-2

Santarcangelo-Olympia Agnonese 1-0

Savignanese-Cesena (lunedì 18 marzo)



Classifica: Cesena 72, Matelica 68, Notaresco 51, Recanatese 51, Pineto 49, Francavilla 48, Sangiustese 47, Montegiorgio 44, Campobasso 42, Sammaurese 42, Savignanese 40, Jesina 39, Real Giulianova 34, Vastese 32, Santarcangelo 31, Forlì 30, Isernia 30, Avezzano 30, Olympia Agnonese 27, Castelfidardo 18.



Girone G - 31^ giornata



Anzio-Ostia Mare Lido 0-0

Flaminia-Sassari 1-1

Anagni-Vis Artena 0-1

Ladispoli-Budoni 0-0

Lanusei-Monterosi 3-1

Latina-Lupa Roma 2-0

SFF Atletico-Castiadas 2-1

Torres-Cassino 1-4

Albalonga-Trastevere (mercoledì 20 marzo)

Avellino-Aprilia (mercoledì 27 marzo)



Classifica: Lanusei 69, Trastevere 59, Avellino 59, Sassari 58, Cassino 55, Monterosi 55, Aprilia 50, Albalonga 48, Vis Artena 47, SFF Atletico 45, Latina 44, Flaminia 35, Budoni 34, Ostia Mare Lido 33, Anagni 33, Torres 31, Castiadas 29, Ladispoli 29, Lupa Roma 21, Anzio 14.



Girone H - 27^ giornata



Francavilla-Granata 3-0

Audace Cerignola-Fasano 3-1

Gragnano-Nola 1-2

Savoia-Sarnese 3-2

Sorrento-Nardò 4-1

Taranto-Altamura 2-0

Bitonto-Fidelis Andria 1-0

Az Picerno-Gelbison Vallo della Lucania (mercoledì 20 marzo)

Pomigliano-FBC Gravina (mercoledì 20 marzo)



Classifica: Az Picerno 62, Cerignola 61, Taranto 57, Bitonto 46, Fidelis Andria 42, Savoia 42, Altamura 41, Francavilla 37, Fasano 37, Gravina 33, Gelbison 33, Sorrento 30, Nola 30, Nardò 30, Sarnese 27, Gragnano 27, Pomigliano 16, Granata 8.



Girone I - 27^ giornata



Bari-Castrovillari 3-1

Cittanovese-Locri 2-2

Messina-Città di Messina 0-0

Roccella-Portici 3-1

Marsala-Acireale 1-0

Rotonda-Palmese 2-0

Sancataldese-Gela 1-3

Turris-Igea Virtus Barcellona 3-0

Troina-Nocerina (mercoledì 20 marzo=



Classifica: Bari 65, Turris 54, Marsala 43, Acireale 41, Gela 40, Portici 40, Cittanovese 38, Castrovillari 37, Palmese 36, Nocerina 36, Troina 36, Messina 32, Roccella 29, Città di Messina 28, Sancataldese 27, Locri 27, Rotonda 23, Igea Virtus Barcellona 19.