Mario Balotelli chiama, Marco Materazzi risponde. Stimolato dall’attaccante attualmente in forza all’Olympique Marsiglia attraverso un particolarissimo contest sui social, l’ex difensore campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006 ha accettato la sfida e ha iniziato a palleggiare. Nulla di strano, se non fosse che Materazzi ha iniziato a colpire non un pallone, ma un rotolo di carta igienica. Proprio così: in risposta alla simpatica challenge lanciata su Instagram da Balotelli, suo compagno di squadra ai tempi dell’Inter che negli scorsi giorni aveva pubblicato un video che lo ritraeva intento a giocare con un rotolo di carta, Matrix ha fatto lo stesso e ha condiviso il contenuto sul proprio profilo. Piede caldissimo per l’ex numero 23 nerazzurro, che è riuscito a mettere insieme quasi 50 palleggi. Non contento, dopo aver risposto a Balotelli Materazzi ha anche pensato di nominare altri grandi campioni. È così che l’ex difensore ha lanciato la sfida a Ronaldo, Sergio Ramos, Neymar e Diego Costa. Vedremo palleggiare anche loro con la carta igienica?