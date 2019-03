Non sta dando spettacolo in campo poiché infortunato, certo è che Neymar ha sfruttato la sosta forzata dal calcio ritagliandosi del tempo libero anche in Italia. Già avvistato in due noti locali a Milano, capoluogo lombardo dove si trova per questioni personali e commerciali, il fuoriclasse brasiliano ha pranzato in giornata al Botinero ovvero il ristorante di Javier Zanetti nel centro della città. Nient’altro che una visita di cortesia quella di O Ney, legato da anni da una profonda amicizia con l’attuale vicepresidente dell’Inter. E proprio l’arrivo a sorpresa del 27enne della Seleção ha colto di sorpreso Zanetti, assente a causa degli impegni con la società nerazzurra.

Ciò nonostante l’attaccante del PSG, in compagnia di un gruppo di amici, si è intrattenuto nel locale per un’ora circa divertendosi ad osservare i tanti cimeli esposti e autografati a beneficio dei clienti tra i quali gli scarpini indossati dai campioni: in particolare Neymar ha guardato da vicino quelli appartenuti a Zlatan Ibrahimovic confrontandoli con i suoi, già orgogliosamente esibiti nel ristorante e dalla calzatura decisamente inferiore a quella di Ibra. Non c’è stato l’abbraccio con l’amico Zanetti ma, come pubblicato su Instagram da Javier, il brasiliano gli ha dedicato un omaggio e un video commentato dalla bandiera nerazzurra: "Grazie mille a Neymar Jr. per la visita di oggi al Botinero e per la bella dedica fatta! Un abbraccio".