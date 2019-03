Nel giorno in cui a Torino 39 mila persone riempivano lo Stadium per Juventus-Fiorentina, segnando una giornata storica non solo per il calcio femminile ma per lo sport italiano, in Campania un cronista si esibiva in insulti sessisti nei confronti di un guardalinee donna. Durante la partita di Eccellenza Sant’Angelo-Agropoli Sergio Vessicchio definiva la guardalinee Annalisa Moccia “inguardabile, una barzelletta”, rincarando la dose: “È uno schifo vedere donne che arbitrano”. L’episodio ha fatto giustamente indignare moltissimi sportivi e non solo e ha scatenato una reazione sul web e sui social.

La decisione dell’Ordine

Immediata la reazione dell’Ordine dei giornalisti campano e del suo presidente, Ottavio Lucarelli, che hanno sospeso il cronista, ricordando che già una volta Vessicchio era stato sanzionato per motivi analoghi. Una decisione che sembra non aver contribuito a cambiare l’opinione dello stesso Vessicchio, che anzi ha confermato la sua contrarierà alla presenza di donne nella classe arbitrale, rivendicando il suo pensiero su Twitter: “Ritengo personalmente che far arbitrare le donne nel calcio sia sbagliato per molti motivi, quindi confermo il mio pensiero. Perché tutti questi squallidi moralisti non fanno una battaglia per farle giocare insieme ai maschi? La vera discriminazione è questa", ha scritto.