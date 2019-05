L'età avanza, ma la classe in campo resta la stessa. Francesco Totti è stato recentemente ospite in Kuwait, dove ha partecipato - insieme ad altre ex star del calcio mondiale - all'Al Roudan Tournament, torneo di calcio a 5. E anche in Medio Oriente l'ex capitano della Roma non ha deluso il pubblico presente, incantando palla al piede dal primo all'ultimo minuto. Una giocata, in particolare, è finita sotto i riflettori ed è diventata virale sul web. All'inizio dell'azione, in realtà, è proprio Totti a subire il gioco di prestigio, ma l'attuale dirigente giallorosso trova il modo di riscattarsi sul proseguire della stessa. Il numero 10 subisce, infatti, una 'bicicletta' dal suo avversario che si avvicina alla porta e prova a segnare. La difesa prima respinge il tentativo e poi effettua un cambio campo a pescare il campione del mondo 2006. Totti fa rimbalzare il pallone e con un tocco al volo di esterno destro - di prima intenzione - scavalca il portiere e infila il pallone all'incrocio, mandando in visibilio i tifosi. Una prodezza da applausi, come quelle a cui ha abituato durante la sua lunga carriera.