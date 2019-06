L’Inter ha un diamante tra le mani. Si chiama Sebastiano Esposito, ha 16 anni e ha regalato l’unico scudetto della stagione nerazzurra. La squadra allenata da Zanchetta ha strappato ai pari categoria della Roma il campionato under-17 nella finalissima giocata allo stadio “Benelli” di Ravenna. Protagonista della serata l’attaccante classe 2002, autore di una tripletta. L’attaccante ha segnato su due respinte del portiere giallorosso Boer e ha poi suggellato la sua prestazione da “categoria superiore” con un cucchiaio su calcio di rigore come quello segnato dal suo predecessore in nerazzurro Andrea Pinamonti nell’ultimo mondiale Under 20. Un gesto che dimostra che il ragazzo ha personalità da vendere.

La stagione di Esposito

Il talento nato a Castellammare di Stabia ha impressionato con la nazionale under 17 e anche nella Primavera nerazzurra, con cui ha segnato (sempre alla Roma) una doppietta in semifinale da subentrato. La stagione appena conclusa l'ha visto anche esordire in prima squadra in Europa League: 17 minuti contro l'Eintracht Francoforte negli ottavi di finale, che l'hanno fatto diventare il più giovane calciatore interista ad aver giocato un match europeo. Insomma, Esposito è un gioiello che l'Inter dovrà gestire con estrema cura.