E adesso provate a dirgli che ha due piedi "da difensore". Per anni capitano di uno dei Barcellona con il più alto tasso tecnico di sempre, chi avrebbe mai detto che anche Carles Puyol potesse nascondere un tocco di palla tanto vellutato? Sarà stata la convivenza con gente come Messi, Iniesta e Xavi, o il fatto di doverli sfidare quotidianamente in allenamento, ad ogni modo oggi l'ex difensore blaugrana, 41 anni compiuti, si esibisce in un allenamento vacanziero, in forma strepitosa, mostrando una tecnica da "dieci".

Lui, che per anni è stato l'esempio perfetto del difensore grintoso, reattivo e forte nell'anticipo, ci mostra adesso un altro lato di sè, pubblicando sul suo profilo Instagram un video in cui piazza due palloni precisissimi in rapida successione. Il primo, dopo uno stop orientato, infilato in una porticina, preciso come un filtrante di Xavi; il secondo, addirittura, è una magia "alla Messi", dato che, in corsa, con un tocco ad effetto, fa girare il pallone nella seconda porta, da posizione defilata. Prima di concedersi, come è giusto che sia, un'esultanza "da partita"...