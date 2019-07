La grande autostima di Zlatan Ibrahimovic non rappresenta di certo un segreto. Il 37enne di Malmö si è sempre contraddistinto, infatti, per una certa boria, sia sul campo che davanti alle telecamere. E nell'ultima intervista rilasciata ha confermato questa sua indole. L'ex United si è concesso ai microfoni di Twitter Sports, rispondendo a una simpatica intervista conclusa da una sfida 'social' a colpi di followers. "Ciao, sono Zlatan Ibrahimovic. Attaccante dei Los Angeles Galaxy. Orgoglio svedese - ha esordito Ibra -. Mi potete seguire in tutto il mondo perché io sono il mondo (sto scherzando). E su Twitter? Mi sorprende che non lo sappiate: l'account è @Ibra_official". Lo svedese è un re nella città californiana e, a proposito di sovrani, ha 'svelato' un altro dettaglio: "Guardo il Trono di Spade. Chi dovrebbe esserci sul trono? Io. Già sono sul trono. Un hashtag per descrivermi? #God (Dio)". Poi un'ultima battuta per terminare lo show: "Adesso il vostro profilo esploderà. Quanti followers avete? 2 e adesso ne avrete 2 milioni? 15 milioni, oh davvero? Wow. Allora sono io che ho bisogno di voi, non il contrario". Una chiusura col sorriso per Ibrahimovic. E per una volta non è stato lui il migliore in questione, almeno per il numero di seguaci su Twitter.