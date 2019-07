Estate, tempo di relax, riposo, calciomercato, e selfie. Tanti selfie. Utilizzando il proprio smartphone, che ci accompagna sempre, in ogni momento della nostra vita. Da qualche ora è tornata di moda FaceApp, l’applicazione che, grazie all’intelligenza artificiale, permette di rielaborare il volto delle nostre foto, o anche di altri. L'importante è che siano presenti nell’archivio del nostro telefonino. I nostri feed dei social più famosi (Instagram su tutti, ma anche Facebook e Twitter) sono pieni nuovamente di immagini di "anziani" e se vi state chiedendo il perché, il motivo è facile. Una moda del web che ritorna. Era infatti il 2017 (uscì il 14 febbraio) quando spopolava sui telefonini di mezzo mondo. Nel frattempo, tantissimi sviluppatori hanno lavorato alla moda degli ultimi anni: come migliorare i selfie, come renderli diversi dal solito, offrendo tantissime possibilità di personalizzarli. E FaceApp, risponde alla grande a queste esigenze.

Come si scarica e utilizza FaceApp

L’applicazione che tutti cercano è disponibile, come al solito, nel Play Store di Google o, per chi ha smartphone Apple, nell’App Store. Il presupposto per l’utilizzo richiede una connessione Internet attiva, ma quella, tra Wi-Fi, o 4-G, non è un problema. L'applicazione non 'lavora' infatti da telefono, ma da server remoti. Così il cambio di volto sarà velocissimo. Una volta che abbiamo chiaro che foto utilizzare (in archivio o un selfie appena scattato), possiamo passare alla fase successiva: applicare i filtri. Esempio: è una foto troppo seria? Applichiamo un sorriso. Vogliamo sapere come saremo da vecchi? Ecco la foto che aggiungerà capelli bianchi o rughe. E se vuoi vederti da bambino, puoi farlo. C’è anche la possibilità di aggiungere dei baffi, o di vedere come saresti da donna. L’obiettivo è uno solo: divertirsi. E magari pubblicare sui social network uno scatto modificato, in modo del tutto autoironico.

Face app pro

E poi, se i filtri o i dettagli non dovessero bastare, c’è la possibilità di acquistare una versione Pro a pagamento con la quale si hanno a disposizione maggiori filtri e funzionalità. Chi è disposto a sbloccare la versione Pro potrà farlo per un mese, un anno o senza limiti di tempo. Il costo varia da 1,99 a 43,99 euro.

I selfie delle celebrità e degli sportivi

Tantissimi gli sportivi che si sono già cimentati in questa particolare sfida. Era stato il Papu Gomez a riaccendere la moda domenica scorsa pubblicando gli effetti del ritiro pre-campionato sul suo volto scatenando il divertimento dei suoi tanti followers e dello storico amico ed ex compagno Andrea Petagna. In basso una gallery che ci mostra come potrebbero essere da anziani gli sportivi.