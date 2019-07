Tre grandi squadre in cerca di rilancio dopo le ultime travagliate stagioni: Salernitana, Bari e Reggina si affronteranno nel "Triangolare del Centenario" che si disputerà giovedì 1 agosto a partire dalle 20.30 allo stadio Arechi in occasione delle celebrazioni dei 100 anni del club granata. Una festa di sport in campo e sugli spalti – le tre tifoserie sono legate da uno storico gemellaggio – che sarà trasmessa in Pay Per View su Sky Sport Primafila, canale 251, al costo di 6.99 euro. Il regolamento del torneo prevede tre incontri da 45': in caso di parità si andrà ai calci di rigore. Tanti gli spunti interessanti in questo triangolare, a iniziare dal ritorno in panchina di Gian Piero Ventura, nuovo allenatore della Salernitana (club attualmente in Serie B), che ritroverà il Bari, suo ex club; per proseguire con la voglia di rilancio della Reggina (Serie C, girone C) dove giocano gli ex Bari Bellomo e Strambelli e dei biancorossi del presidente De Laurentiis neopromossi in Serie C (girone C) e con grandi ambizioni come testimoniato dalle operazioni di mercato portate al termine fino a questo momento, l’arrivo di Mirco Antenucci dalla Spal su tutti.