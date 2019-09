Un restyling completo dell’immagine della squadra. E’ la coraggiosa proposta Turki Al Sheikh, da poco più di un mese unico proprietario dell’Almeria (Segunda Division spagnola), e subito intenzionato a introdurre importanti innovazioni: cambiare il nome del club (aggiungendo la sigla Fc), il logo e il nome della storica mascotte del club (da Solecico a Rozam). Nuovi simboli ma anche una nuova divisa, totalmente diversa da quella tradizionale.



Sondaggio bocciato

La proposta è stata lanciata ai tifosi con un sondaggio sull’account twitter della società. “Sì” per accettare, “No” per declinare, queste le modalità del voto. E la risposta dei tifosi, come riporta As, è stata netta: pioggia di dissensi e commenti che invitano a rispettare l’identità di una squadra. Ai sostenitori della squadra andalusa non è bastata la buona partenza in campionato (7 punti in 3 partite) per accettare le richieste del presidente. “Rispettate la nostra storia, non si cambia nulla”.