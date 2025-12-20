Coppa d’Africa: dal 2028 si giocherà ogni 4 anni. E nasce la Nations League africanaL'ANNUNCIO
Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha annunciato che dal 2028 la Coppa d’Africa si giocherà ogni quattro anni. Dal 2029 verrà inoltre introdotta una nuova competizione continentale sul modello della Nations League
La Coppa d’Africa cambierà formato a partire dal 2028. Come annunciato dal presidente della Confederazione Africana, Patrice Motsepe, il torneo continentale non si disputerà più ogni due anni ma con cadenza quadriennale. "La decisione fa parte di una ristrutturazione più ampia del calcio africano, per renderne il calendario più allineato a livello mondiale", ha spiegato Motsepe alla vigilia della partita inaugurale dell’edizione 2025 in programma in Marocco.
Nations League africana, novità dal 2029
Il presidente della Caf ha chiarito anche la fase di transizione: "Nel 2027 giocheremo in Tanzania, Kenya e Uganda, i tre Paesi ospitanti. La successiva Coppa d’Africa si svolgerà nel 2028". Da quel momento il torneo seguirà il nuovo ciclo di quattro anni.
È stata annunciata anche un’altra novità: dal 2029 verrà introdotta una nuova competizione continentale ispirata al modello della Uefa Nations League. "Dopo la Coppa del Mondo per Club Fifa del 2029 avremo la prima Lega delle Nazioni Africane", ha aggiunto Motsepe. "Sarà una competizione con più risorse, montepremi più elevati e un livello di competizione più alto".