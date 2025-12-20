Nations League africana, novità dal 2029

Il presidente della Caf ha chiarito anche la fase di transizione: "Nel 2027 giocheremo in Tanzania, Kenya e Uganda, i tre Paesi ospitanti. La successiva Coppa d’Africa si svolgerà nel 2028". Da quel momento il torneo seguirà il nuovo ciclo di quattro anni.

È stata annunciata anche un’altra novità: dal 2029 verrà introdotta una nuova competizione continentale ispirata al modello della Uefa Nations League. "Dopo la Coppa del Mondo per Club Fifa del 2029 avremo la prima Lega delle Nazioni Africane", ha aggiunto Motsepe. "Sarà una competizione con più risorse, montepremi più elevati e un livello di competizione più alto".