Sono solo 14 i votanti che non hanno posto preferenza per nessuno dei tre giocatori che, alla fine, hanno occupato il podio. Tra questi il Ct della Germania, Joachim Low, oltre agli allenatori di Barbados, Mali, Singapore, Suriname, Tajikistan e Trinidad and Tobago. Tra i giocatori nessun voto ai top 3 dal capitano di Mali, Mauritiana, New Caledonia, Portogallo, Sudafrica e Tahiti, mentre tra i media solo il rappresentante del Gambia ha optato per scelte inconsuete (1° Mané, 2° Hazard, 3° Salah)