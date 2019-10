Samir Handanovic e Wojciech Szczesny, portieri di Inter e Juve, figurano tra i candidati per il Trofeo Yashin, indetto da France Football per premiare il miglior portiere. Presenti, ovviamente, anche Lloris, ter Stegen e Alisson, che sono in lizza per il Pallone d'Oro 2019

PALLONE D'ORO: I 30 CANDIDATI