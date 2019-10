Il difensore giapponese ex Inter e Cesena, oggi al Galatasaray, interpreterà se stesso in una puntata speciale del più famoso manga dedicato al mondo del calcio. Per la prima volta un giocatore prende parte al progetto doppiandosi: appuntamento al 3 novembre

Dal campo ai cartoni animati. L'ex difensore di Cesena e Inter Yuto Nagatomo comparirà infatti in un anime speciale di Capitan Tsubasa, meglio noto per tutti come Holly e Benji, uno dei più noti manga al mondo tra quelli dedicati al calcio che in Italia è edito dalla Star Comics. Il difensore giapponese, oggi al Galatasaray, avrà un delicato compito: interpretare se stesso.

Nagatomo tra i tesori umani del Giappone: eccolo in Holly e Benji

La puntata speciale con protagonista il 33enne, in Serie A dal giugno 2010 a gennaio 2018 con 16 presenze nel Cesena e 170 nell'Inter, andrà in onda il 3 novembre nel corso del programma annuale "FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!". L'appuntamento televisivo verterà sui tesori umani del Giappone, elenco del quale Nagatomo fa parte avendo esportato il calcio nipponico per Italia e Turchia, e vedrà anche l'intervento di Yoichi Takahashi, autore del manga originale, che descriverà il proprio lavoro e come il manga Capitan Tsubasa è stato creato. Nelllo speciale fuoriserie, il primo ad essere prodotto dal 1994, Nagatomo incontrerà Tsubasa e i suoi amici in una storia inedita. Il terzino sarà quindi protagonista di un evento a suo modo storico: non è infatti la prima volta che la serie rende omaggio a leggendari giocatori realmente esistenti - è capitato in precedenza anche a Roberto Baggio in Captain Tsubasa J - ma mai prima d'ora un giocatore aveva preso parte al progetto doppiandosi, come farà Nagatomo. E su Twitter sono già spuntati i primi bozzetti del difensore versione manga. Unica certezza, il numero 5 sul petto: quello sempre indossato con la nazionale giapponese.