Fabio Cannavaro è stato allontanato dalla guida tecnica del Guanzhou Evergrande dopo il pareggio per 2-2 nell'ultima sfida di campionato . Il club cinese ha comunicato ufficialmente che l'ex difensore italiano dovrà... tornare a studiare seguendo un corso di cultura aziendale! Il timone della squadra verrà preso dal capitano Zheng Zhi, bandiera del Guanzhou Evergrande con oltre 100 presenze con la nazionale cinese. Il classe 1980 allenerà i suoi compagni per le ultime 3 gare.

Uno strano divorzio

Una separazione così brusca tra il campione del mondo 2006 e il club è quantomai curiosa visto i risultati finora ottenuti. La semifinale di Champions League asiatica persa contro l' Urawa Red Diamond sia all'andata che al ritorno e mal digerita dalla proprietà potrebbe essere il motivo dell'allontanamento provvisorio di Fabio. Cannavaro ha portato il Guanzhou Evergrande in testa alla classifica del campionato cinese con 63 punti a 3 giornate dalla fine. E pensare che nella prossima giornata era in programma lo scontro diretto per la vetta contro lo Shanghai Sipg di Oscar, Hulk e Arnautovic, che si trova secondo a meno uno in classifica.