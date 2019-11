Tale padre, tale figlio. Kai Rooney, figlio dell'ex campione del Manchester United Wayne, cresce bene e comincia già a far vedere qualità non indifferenti. Su Instagram, infatti, il bambino di 10 anni ha postato un video che lo vede protagonista di un gran gol su calcio di punizione dalla distanza: un sinistro potente e preciso che ha superato la barriera e si è insaccato alle spalle del portiere. Rooney jr., che ha già giocato nell'Academy dello United e del City, ha poi esultato in maniera curiosa, lanciandosi in un tuffo spericolato. La giocata e i festeggiamenti del piccolo Rooney sono presto diventati virali sul web. E tutta l'Inghilterra spera che il giovane Kai possa ripercorrere le orme di papà Wayne