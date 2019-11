Arsene Wenger ha preso la sua decisione. L'allenatore francese, storico manager dell'Arsenal per 22 anni, ha scelto di chiudere la sua carriera da allenatore. L'ex Gunners, protagonista di numerosi trionfi nel club del nord di Londra, entrerà a far parte della Fifa: sarà il nuovo capo dello sviluppo mondiale del calcio. Contattato recentemente per la panchina del Bayern Monaco, come confermato da lui stesso, il 70enne ha preferito intraprendere un nuovo percorso all'interno della massima organizzazione calcistica.