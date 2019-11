I fratelli Milito: faccia a faccia durissimo

Sì, perché il coach dei Clippers ha comunque preso con filosofia il gesto del figlio, che a un minuto e mezzo dal termine del match e con la sua squadra sopra di 8 punti ha approfittato della "furia" del padre – intento a protestare - per chiedere un fallo tecnico nei suoi confronti. "Ho visto mille volte quel suo sguardo – ha detto Austin dopo la partita -, sapevo ciò che sarebbe successo perché appena inizia a sbattere così velocemente le palpebre vuol dire che il suo livello di adrenalina ha raggiunto picchi massimi. A quel punto ho iniziato a dire all’arbitro di punirlo e lui l’ha fatto: l’hanno buttato fuori, si è fatto espellere e noi abbiamo vinto. È stata proprio la mia serata". Doc non ha portato rancore e alle parole del figlio ha risposto in maniera per alcuni inaspettata: "Ti amo". Non è successo lo stesso, almeno inizialmente, tra i fratelli Milito, protagonisti di un curiosissimo scontro nel 2003, quando si sfidarono per la prima volta in Argentina, nel Clasico di Avellaneda tra Racing e Independiente. In quell’occasione a chiedere l’espulsione del fratello Diego, il maggiore dei due, per l’incredulità di Gabi. L’ex attaccante dell’Inter del Triplete, all’epoca numero 11 del Racing, andò di corsa verso l’arbitro per chiedere di punire con il rosso il difensore dell’Independiente, che aveva atterrato un compagno di squadra lanciato a rete. L’arbitro non ascoltò Diego e punì Gabi soltanto con il giallo. A quel punto il difensore – che poi è passato anche dal Barcellona – si scagliò contro il fratello dando vita a un faccia a faccia durissimo. Negli anni, poi, i due hanno spesso scherzato sull’accaduto.