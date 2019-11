Montreal Impact, Henry si presenta: "Sono caduto e ho imparato, ora so cosa fare"

Thierry Henry si è presentato nella veste di nuovo allenatore del Montreal Impact: "Finalmente qui, dovremo essere pazienti ma sono positivo per quello che mi aspetta". Contratto di un anno per il francese, con opzione per quello successivo

Dopo l'annuncio del 15 novembre in cui il Montreal Impact comunicava di aver scelto Thierry Henry per la propria panchina, il campione francese si presenta ufficialmente. L'ex allenatore del Monaco ha firmato un contratto di un anno con opzione per quello successivo e inizierà la sua avventura canadese a metà gennaio per preparare la squadra in vista della nuova stagione di Mls. Intanto Henry durante la sua presentazione mostra grande soddisfazione per l'incarico ottenuto: "Finalmente sono qui e sono l'allenatore del Montreal Impact. In questi anni ho imparato molto. L'unico errore che si può fare è non imparare nulla. Sono molto positivo per quello che mi aspetta".