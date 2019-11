Fifa 20, l'ultimo aggiornamento risolve bug di Volta e FUT

La patch 1.08 risolve alcuni bug di FIFA Ultimate Team e Volta Football. Accontentate le richieste degli utenti: corretti in particolare i problemi sull'interfaccia Squad Battles, torneo offline in cui durante la settimana si sfidano altri giocatori sparsi per il mondo

Nuovi miglioramenti per Fifa 20. La EA Sports ha infatti rilasciato una nuova patch per il celebre videogame calcistico, finalizzata a risolvere alcuni bug che oggi complicano degli aspetti del gioco, in particolare le modalità Fifa Ultimate Team e Volta Football.

Fifa 20, i bug risolti in Volta e Ultimate Team

Grazie alla patch 1.08 arriveranno modifiche sostanziali per la modalità Volta, studiata in Fifa 20 per riproporre in una chiave moderna il calcio di strada che caratterizzava Fifa Street. L'ultimo rilascio consentirà infatti di superare il problema che impediva l'accessibilità al menù gestione squadra nel corso delle gare di sopravvivenza. Altre incognite risolte sono il glitch sulla mancata visualizzazione del nome di un marcatore al calcio d'inizio dopo la realizzazione di una rete e la possibilità di vedere anche la giacca Open Winter FC. Dettagli, più o meno importanti, che incidevano sull'attrattività di Volta. Per quanto riguarda invece l'Ultimate Team di FIFA 20, è stato corretto il bug visivo dello stemma FUT Champions errato nell'hub Ultimate Team. I correttivi si sono concentrati però in particolare sull'interfaccia Squad Battles, torneo offline in cui nel corso della settimana si sfidano altri giocatori sparsi per il mondo con la possibilità di disputare fino a 40 partite settimanali in qualsiasi momento, senza dover attendere orari prefissati per l’aggiornamento dei gruppi di possibili avversari.

Gameplay e divise da gioco: le altre migliorie

Nelle Pitch Notes rilasciate dagli sviluppatori nel sito ufficiale di EA Sports, emergono altre migliorie garantite dall'ultimo aggiornamento. Per esempio, sono 29 i nuovi giocatori inseriti nelle rose. Per quanto riguarda il gameplay, invece, sono stati ridotti l'impatto della velocità del pallone su ogni tipo di conclusione tentato all'interno dell'area di rigore mentre è stata migliorata la precisione dei passaggi rasoterra eseguiti in assenza di pressing avversario o su brevi distanze. Risolto anche un bug riguardante la selezione dei kit di gara, dove era stato riscontrato il caricamento non simultaneo di elementi giocatore ed interfaccia utente.